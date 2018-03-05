Нападающий "Монако" Пеллегри выбыл из строя на полтора месяца

Форвард "Монако" Пьетро Пеллегри получил травму паха, в связи с чем был прооперирован, сообщает официальный сайт клуба.

Согласно предварительным прогнозам, сроки восстановления 16-летнего итальянца составят около шести недель.

Напомним, что Пеллегри перешёл в "Монако" в январе за 25 миллионов евро, сыграл пока всего 1 матч.

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