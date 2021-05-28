Нападающий "Монпелье" заинтересован в переходе в "Зенит"

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Нападающий "Монпелье" заинтересован в переходе в "Зенит"

Фото инстаграм Гаэтана Лаборда

Форвард "Монпелье" Гаэтан Лаборд прокомментировал слухи, сватающие его в питерский "Зенит".

"Это отличный клуб со стабильными результатами. "Зенит" становится чемпионом России и регулярно выступает в Лиге Чемпионов. У них красивые аргументы. Играть в ЛЧ и завоевывать трофеи в каждом сезоне дорогого стоит", - приводит слова нападающего RMC Sport.

27-летний француз в минувшем сезоне сыграл за "Монпелье" 43 матча, забил 18 голов и сделал 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов купить Лаборда за 20 миллионов евро + бонусы, а самому игроку платить 2,5 миллиона ежегодно.

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