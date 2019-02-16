Нападающий "Наполи" может перейти в китайский клуб

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Нападающий "Наполи" может перейти в китайский клуб

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс может продолжить карьеру в китайском клубе. Об этом сообщает Il Mattino.

По данным издания, перейти в китайский клуб захотел сам бельгиец. Трансферная стоимость футболиста - 30 миллионов евро.

Игрок перешел в "Наполи" из ПСВ в 2013 году за 10 миллионов евро. Контракт Мертенса с неаполитанцами действует до 30 июня 2020 года. 

В нынешнем сезоне бельгиец участвовал а 28 матчах, отметившись 1 голом и 7 ассистами.  

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