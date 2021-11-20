Нападающий "Наполи" заболел коронавирусом перед играми с "Интером" и "Спартаком"

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Нападающий "Наполи" заболел коронавирусом перед играми с "Интером" и "Спартаком"

Фото твиттер "Наполи"

Пресс-служба "Наполи" сообщила об обнаружении нового случая заражения коронавирусной инфекцией в команде.

Положительный тест на COVID-19 сдал нападающий Маттео Политано. Сейчас он находится на карантине.

Примечательно, что итальянец заболел, несмотря на двухэтапную вакцинацию.

Политано, вероятно, пропустит матчи с "Интером" в Серии А (21 ноября) и со "Спартаком" в Лиге Европы (24 ноября).

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