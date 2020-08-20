Нападающий "Наполи" заразился коронавирусом

Нападающий "Наполи" Андреа Петаньи заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

Петанья заразился, скорее всего, от своего брата, у которого коронавирус был обнаружен ранее. Форвард чувствует себя хорошо и переносит болезнь бессимптомно. Сейчас он находится на самоизоляции.

"Наполи" купил Петанью у СПАЛА в зимнее трансферное окно за 17 миллионов евро. Остаток сезона футболист отыграл за свой прежний клуб на правах аренды. В минувшем сезоне 25-летний форвард провел за СПАЛ 37 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.

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