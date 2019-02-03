Нападающий "Пармы" прокомментировал ничью в матче с "Ювентусом"

Теги пармаювентус

Нападающий "Пармы" прокомментировал ничью в матче с "Ювентусом"

Нападающий "Пармы" Роберто Инглезе рассказал, что думает о ничьей в матче 22-го тура серии А с "Ювентусом" (3:3).

"Это был незабываемый день. Мы очень горды собой и счастливы. Я думаю, что это незабываемый вечер. Мы гордимся собой и очень счастливы.

"Парма" заслужила эту победу", - сказал Инглезе.

"Парма" занимает 12 строчку турнирной таблицы Серии А, имея в активе 29 баллов.

Читайте также: "Наполи" громит "Сампдорию" и продолжает погоню за "Ювентусом". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" поборется за Погба

"Ювентус" поборется за Погба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 22 60
2 Наполи Наполи 22 51
3 Интер Милан Интер Милан 21 40
4 Милан Милан 21 35
5 Рома Рома 21 34
6 Сампдория Сампдория 22 33
7 Аталанта Аталанта 21 32
8 Лацио Лацио 21 32
9 Фиорентина Фиорентина 21 30
10 Торино Торино 21 30
11 Сассуоло Сассуоло 21 29
12 Парма Парма 22 29
13 Дженоа Дженоа 21 23
14 Кальяри Кальяри 21 21
15 СПАЛ СПАЛ 21 21
16 Удинезе Удинезе 21 18
17 Эмполи Эмполи 22 18
18 Болонья Болонья 21 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 21 13
20 Кьево Кьево 22 9
Полная таблица

топ-5 тегов