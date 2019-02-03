Нападающий "Пармы" прокомментировал ничью в матче с "Ювентусом"

Нападающий "Пармы" Роберто Инглезе рассказал, что думает о ничьей в матче 22-го тура серии А с "Ювентусом" (3:3).

"Это был незабываемый день. Мы очень горды собой и счастливы. Я думаю, что это незабываемый вечер. Мы гордимся собой и очень счастливы.

"Парма" заслужила эту победу", - сказал Инглезе.

"Парма" занимает 12 строчку турнирной таблицы Серии А, имея в активе 29 баллов.

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