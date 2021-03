Нападающий "Порту" Марега может перейти в "Рому"

Фото: Твиттер @FCPorto

Нападающий "Порту" Мусса Марега в летнее трансферное окно может сменить команду, сообщает журналист Николо Скира.

За игрой футболиста активно наблюдают "Фенербахче" и "Рома. Именно итальянцам агент Мареги предлагал своего клиента.

#Porto have offered to Moussa #Marega a new contract until 2023, but they have not reached an agreement yet. #Fenerbahce are also interested and are in talks to sign the striker as a free agent in summer. His agent offered him to #ASRoma in the last days. #transfers