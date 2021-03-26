Нападающий "Порту" Марега может перейти в "Рому"
Фото: Твиттер @FCPorto
Нападающий "Порту" Мусса Марега в летнее трансферное окно может сменить команду, сообщает журналист Николо Скира.
За игрой футболиста активно наблюдают "Фенербахче" и "Рома. Именно итальянцам агент Мареги предлагал своего клиента.
#Porto have offered to Moussa #Marega a new contract until 2023, but they have not reached an agreement yet. #Fenerbahce are also interested and are in talks to sign the striker as a free agent in summer. His agent offered him to #ASRoma in the last days. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 26, 2021
Соглашение 29-летнего игрока с "драконами" действует до лета 2021 года. Клуб предлагал продлить контракт, но нападающий пока не торопится ставить подпись .Переговоры между сторонами зашли в тупик.
В текущем сезоне Марега сыграл 27 матчей за "Порту", в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.
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