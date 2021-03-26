Нападающий "Порту" Марега может перейти в "Рому"

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Нападающий "Порту" Марега может перейти в "Рому"Фото: Твиттер @FCPorto 
Нападающий "Порту" Мусса Марега в летнее трансферное окно может сменить команду, сообщает журналист Николо Скира.

За игрой футболиста активно наблюдают "Фенербахче" и "Рома. Именно итальянцам агент Мареги предлагал своего клиента.

Соглашение 29-летнего игрока с "драконами" действует до лета 2021 года. Клуб предлагал продлить контракт, но нападающий пока не торопится ставить подпись .Переговоры между сторонами зашли в тупик.

В текущем сезоне Марега сыграл 27 матчей за "Порту", в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

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