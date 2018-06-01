Нападающий ПСЖ желает вернуться в "Валенсию"

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Нападающий ПСЖ желает вернуться в "Валенсию"

Форвард ПСЖ Гонсалу Гедеш хочет перейти в "Валенсию".

Как сообщает Tribalfootball, агенту игрока удалось убедить президента ПСЖ установить сумму выкупа в 60 миллионов евро. Напомним, что изначально стоимость футболиста составляла 40 миллионов, однако его убедительная игра побудила руководство парижан увеличить сумму до 80 миллионов.

В прошедшем сезоне Гедеш сыграл за "Валенсию" 38 матчей и отметился 6 голами.

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