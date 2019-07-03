Нападающий Рауль де Томас продолжит карьеру в "Бенфике"

"Реал" объявил о том, что клуб покидает нападающий Рауль де Томас. Об этом сообщает пресс-служба мадридцев.

По данным источника, 24-летний футболист перейдет в скором времени в "Бенфику". Клубы уже согласовали трансфер игрока. Сумма перехода неизвестна.

Футболист играл за основную команду "Реала" 1 матч. Он играл в аренде в "Кордове", "Вальядолиде" и "Райо Вальекано".

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