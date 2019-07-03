Нападающий Рауль де Томас продолжит карьеру в "Бенфике"
"Реал" объявил о том, что клуб покидает нападающий Рауль де Томас. Об этом сообщает пресс-служба мадридцев.
По данным источника, 24-летний футболист перейдет в скором времени в "Бенфику". Клубы уже согласовали трансфер игрока. Сумма перехода неизвестна.
Футболист играл за основную команду "Реала" 1 матч. Он играл в аренде в "Кордове", "Вальядолиде" и "Райо Вальекано".
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|Команда
|М
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
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|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
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|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
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|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
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|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
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|Леганес
|38
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|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
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|Райо Вальекано
|38
|32