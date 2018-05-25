Нападающий "РБ Лейпциг" Вернер сделал важное заявление по своему будущему

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Нападающий "РБ Лейпциг" Вернер сделал важное заявление по своему будущему

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер сделал важное заявление по своему будущему.

"Я хочу стать чемпионом мира, а затем продолжить играть за "РБ Лейпциг". У меня нет мыслей что-то менять. Чемпионат Мира - это не кастинг в "Барселону", "Реал", "Ливерпуль" или куда-то там ещё" - цитирует 22-летнего футболиста Goal.com.

Отметим, что Вернер связан с "РБ Лейпциг" контрактом до лета 2020 года.

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