Нападающий "Реала" признан лучшим молодым игроком в Европе по версии Goal

Портал Goal.com огласил свою версию лучших молодых игроком в Европе.

Первое место занял бразильский нападающий мадридского "Реала" Родриго Гоэс. Футболист перешел в королевский клуб летом 2019 года из "Сантоса" за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 21 матч и забил девять голов. Вторым стал форвард "Барселону" Ансу Фати. В первую тройку также вошел нападающий "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд.

Топ-10 лучших молодых игроком в Европе по версии Goal выглядит так:

1. Родриго Гоэс "Реал"

2. Ансу Фати "Барселона"

3. Мэйсон Гринвуд "Манчестер Юнайтед"

4. Рейньер "Реал"

5. Эдуардо Камавинга "Ренн"

6. Габриэль Мартинелли "Арсенал"

7. Ли Кан Ин "Валенсия"

8. Мохаммед Ихаттарен ПСВ

9. Такефуса Кубо "Реал"

10. Райан Гравенберх "Аякс"

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