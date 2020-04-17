Нападающий "Реала" Йович может ближайшие три года провести в тюрьме

Форварду мадридского "Реала" Луке Йовичу грозит до трёх лет тюремного заключения за нарушение карантина в Сербии.

Сообщается, что 22-летнему футболисту выдвинули обвинения по статье 248 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трёх месяцев до трёх лет.

Напомним, что из-за паузы в сезоне Йович вернулся на родину, где дал согласие на двухнедельный режим самоизоляции.

Впрочем, нападающий несерьёзно отнёсся к своим обязанностям и был замечен гуляющим в Белграде. Сам игрок объяснил свои действия незнанием законов.

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