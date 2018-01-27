Нападающий "Ромы" отправился в аренду в "НАК Бреду"

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Нападающий "Ромы" отправился в аренду в "НАК Бреду"

Форвард "Ромы" Умар Садик на правах аренды перешел в "НАК Бреду".

Как сообщает официальный сайт клуба, арендное соглашение рассчитано до лета 2019 года.

Ранее арендный договор с игроком расторг "Торино".

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