Нападающий "Ростова" Полоз установил рекорд РПЛ
Фото твиттер "Ростова"
Форвард "Ростова" Дмитрий Полоз переписал историю чемпионата России.
30-летний футболист в течение своей карьеры забил 14 голов в РПЛ с пенальти.
Это больше любого другого игрока среди тех, кто реализовал все 11-метровые в лиге.
Напомним, что в пятницу Полоз поразил "с точки" ворота питерского "Зенита" (2:2).
Не пропустите: Экс-арбитр Федотов оценил эпизод с назначенным пенальти в ворота "Зенита". | http://soccernews.ru
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