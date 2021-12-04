Нападающий "Ростова" Полоз установил рекорд РПЛ

Фото твиттер "Ростова"

Форвард "Ростова" Дмитрий Полоз переписал историю чемпионата России.

30-летний футболист в течение своей карьеры забил 14 голов в РПЛ с пенальти.

Это больше любого другого игрока среди тех, кто реализовал все 11-метровые в лиге.

Напомним, что в пятницу Полоз поразил "с точки" ворота питерского "Зенита" (2:2).

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