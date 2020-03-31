Нападающий "Сампдории" Габбьядини излечился от коронавируса

Теги маноло габбьядиникоронавирус

Нападающий "Сампдории" Габбьядини излечился от коронавируса

Форвард "Сампдории" Маноло Габбьядини сообщил, что полностью вылечился от коронавируса. Об этом сообщает Sky Sport.

"Болезнь протекала не очень тяжело - у меня был жар и сильный кашель дней 5-6. Я все время сидел дома и контактировал с врачами. Сегодня сдал отрицательный тест на коронавирус. Жду 24 часа чтобы убедиться и сдать второй", - сказал Габбьядини.

По последним данным, в Италии зафиксировано 101 739 случаев заболевания Covid-19. Скончалось более 11 тысяч человек, выздоровели более 14 тысяч.

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