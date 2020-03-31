Нападающий "Сампдории" Габбьядини излечился от коронавируса

Форвард "Сампдории" Маноло Габбьядини сообщил, что полностью вылечился от коронавируса. Об этом сообщает Sky Sport.

"Болезнь протекала не очень тяжело - у меня был жар и сильный кашель дней 5-6. Я все время сидел дома и контактировал с врачами. Сегодня сдал отрицательный тест на коронавирус. Жду 24 часа чтобы убедиться и сдать второй", - сказал Габбьядини.

По последним данным, в Италии зафиксировано 101 739 случаев заболевания Covid-19. Скончалось более 11 тысяч человек, выздоровели более 14 тысяч.

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