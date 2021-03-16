Нападающий "Саутгемптона" Адамс сменил сборную Англии на Шотландию

Форвард "Саутгемптона" Чи Адамс решил поменять сборную, за которую будет играть в международных матчах. Теперь футболист будет представлять не Англию, а Шотландию, сообщает Daily Mail.

24-летний нападающий получил вызов в шотландскую сборную на мартовские матчи отборочного турнира Чемпионату Мира 2022. Ранее у Адамса был опыт выступления за сборную Англии до 20 лет.

В текущем сезоне на счету игрока 32 матча за "Саутгемптон" во всех турнирах. В его активе 7 голов и 4 результативные передачи.

Сборная Шотландии проведет встречи с Австрией (25 марта), Израилем (28 марта) и Фарерскими островами (31 марта) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.