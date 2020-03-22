Нападающий сборной Нигерии погиб в автокатастрофе
Нападающий сборной Нигерии и "Энугу Рейнджерс" Ифеани Джордж разбился в автокатастрофе, сообщает ВВС.
По сведениям издания, автомобиль с Джорджем за рулем врезался в грузовик и он погиб на месте. Вместе с ним скончались и два пассажира, один из которых был его партером по команде.
Джорджу было 26 лет. Он выступал за "Энугу Рейнджерс" с 2016 года. За сборную Нигерии сыграл два матча.
Не пропустите: Холанд призвал людей медитировать из-за паники в связи коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
1
Моутинью показал, как сделать защитную маску из мужских трусов
-
"Едва не свалился в обморок". Форвард испанского клуба рассказал, как заболел коронавирусом
-
Кокорин поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Ливерпуля"
-
Заболотный присоединился к челленджу с туалетной бумагой
-
Брат Игуиана рассказал, почему Гонсало улетел из Италии в Аргентину
-
Нападающий сборной Нигерии погиб в автокатастрофе
-
1
"Барселона" собирается вернуть Аленью
-
Регилон может не вернуться в "Реал"
-
Оздоев рассказал, о чем он думал во время теста на коронавирус
-
Агент Ананидзе рассказал о самочувствии футболиста
-
Черчесов рассказал, что Кокорину нужно делать, чтобы попасть в сборную России
-
Агент Лукаку рассказал, почему игрок не перешел в "Ювентус"
-
Холанд призвал людей медитировать из-за паники в связи коронавирусом
-
Черчесов: "Разочарование - неправильное слово. Перенос Евро - это не трагедия"
-
Иньеста обратился к болельщикам в связи с коронавирусом
-
Игрок ЦСКА Нисимура досрочно покинул "Портимоненси", где играл в аренде с января
-
"Ньюкасл" интересуется форвардом "Лейпцига" Поульсенем
-
"Тамбов" намерен возобновить тренировки 1 апреля
-
Дзюба стал лучшим игроком РПЛ по итогам опроса тренеров
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3