Нападающий сборной Нигерии погиб в автокатастрофе

Нападающий сборной Нигерии и "Энугу Рейнджерс" Ифеани Джордж разбился в автокатастрофе, сообщает ВВС.

По сведениям издания, автомобиль с Джорджем за рулем врезался в грузовик и он погиб на месте. Вместе с ним скончались и два пассажира, один из которых был его партером по команде.

Джорджу было 26 лет. Он выступал за "Энугу Рейнджерс" с 2016 года. За сборную Нигерии сыграл два матча.

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