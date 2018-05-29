Нападающий сборной Нигерии пропустит ЧМ-2018

Нападающий "Гента" и сборной Нигерии Мозес Саймон пропустит Чемпионат Мира 2018 года, сообщает BBC.

По сведениям издания, 22-летний футболист выбыл из строя на три-четыре недели в связи с травмой бедра, полученной на тренировке "суперорлов".

Отметим, что Саймон забил всего 6 голов в 33 матчах за "Гент" во всех турнирах минувшего сезона.

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