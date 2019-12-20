Нападающий сборной Украины попался на допинге

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Нападающий сборной Украины попался на допинге

Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артём Беседин провалил допинг-тест. 

Сообщается, что 23-летний футболист сдал положительную пробу после матча Лиги Европы с "Мальме".

Нападающего отстранили от любой футбольной деятельности на 30 дней.

Беседин является воспитанником киевского "Динамо", за основную команду провёл 105 матчей, забил 29 голов и сделал 11 ассистов.

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