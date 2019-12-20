Нападающий сборной Украины попался на допинге
Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артём Беседин провалил допинг-тест.
Сообщается, что 23-летний футболист сдал положительную пробу после матча Лиги Европы с "Мальме".
Нападающего отстранили от любой футбольной деятельности на 30 дней.
Беседин является воспитанником киевского "Динамо", за основную команду провёл 105 матчей, забил 29 голов и сделал 11 ассистов.
Не пропустите: Украинский форвард Зозуля объяснил, почему надевает шарф с Бандерой. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" нацелился на колумбийского бомбардира
-
"Зенит" опубликовал информацию о травмах Лунева, Мамманы и Малкома
-
Официально: Артета - главный тренер "Арсенала"
-
Опубликована символическая сборная россиян, играющих в РПЛ
-
Месси - лучший игрок 2019 года по версии The Guardian, Роналду не вошёл в тройку
Лента новостей
-
Нападающий сборной Украины попался на допинге
-
Президент "Сампдории" пошутил о голе Роналду с высоты 2,56 метра
-
СМИ анонсировали увольнение Жардима из "Монако"
-
"Спартак" не может договориться о продлении контракта с Солтмурадом Бакаевым
-
"Сочи" может арендовать ещё одного игрока "Зенита"
-
Артета прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Арсенала"
-
МВД намерено ужесточить методы работы с футбольными фанатами
-
"Челси" готовит предложение по Иско
-
"Спартак" нацелился на колумбийского бомбардира
-
"Зенит" опубликовал информацию о травмах Лунева, Мамманы и Малкома
-
Официально: Артета - главный тренер "Арсенала"
-
Левандовски перенесёт операцию
-
Опубликована символическая сборная россиян, играющих в РПЛ
-
"Ливерпуль" сообщил о готовности ван Дейка к финалу Клубного Чемпионата Мира
-
Врач "Локомотива" сделал неутешительный прогноз о сроках восстановления Фарфана
-
Президент "Зенита" отреагировал на слухи об уходе Дриусси в "Интер Майами"
-
6
Месси - лучший игрок 2019 года по версии The Guardian, Роналду не вошёл в тройку
-
Самедов порассуждал о целях "Спартака" в этом сезоне
-
1
Аллегри: "В Италии тактика и схемы - это чушь"
-
Сульшер прокомментировал прибытие Холанда в Манчестер
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|18
|50
|2
|Динамо Киев
|18
|36
|3
|Заря Луганск
|18
|34
|4
|Десна Чернигов
|18
|33
|5
|Александрия
|17
|30
|6
|Мариуполь
|18
|22
|7
|Колос Ковалёвка
|18
|20
|8
|Dnipro-1
|17
|18
|9
|Олимпик Донецк
|18
|18
|10
|Львов
|18
|15
|11
|Ворскла
|18
|14
|12
|Карпаты Львов
|18
|11