Нападающий сборной Украины пропустит остаток Евро-2020 из-за жуткой травмы

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Нападающий сборной Украины пропустит остаток Евро-2020 из-за жуткой травмы

Фото: кадр из трансляции матча Швеция - Украина.

Тренер сборной Украины Александр Шовковский сообщил, что нападающий национальной команды Артем Беседин пропустит остаток Евро-2020 из-за травмы колена, которую он получил в матче 1/8 финала с командой Швеции (1:2) после жуткого фола со стороны шведского защитника Маркуса Даниэльссона.

"К сожалению, большие победы даются нам дорогой ценой! Мы больше не сможем рассчитывать на помощь Артема Беседина в следующих матчах, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом! Мы все надеемся, что все обойдётся и не будет сильных повреждений! Беседин вынуждено покидает расположение команды и возвращается в Киев, чтобы пройти полное обследование! И вернуться еще более сильным!" - написал Шовковский в своем Instagram.

Напомним, что Беседин вышел на поле на 91-й минуте, но всего через 10 минут был заменен из-за травмы. На Евро-2020 25-летний Беседин принял участие в трех матчах и не отметился результативными действиями.

Беседин выступает за киевское "Динамо". В минувшем сезоне он провел 18 матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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