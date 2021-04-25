Нападающий сборной Украины выбыл на полгода и пропустит чемпионат Европы

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Нападающий сборной Украины выбыл на полгода и пропустит чемпионат Европы

Фото: инстаграм Жуниора Мораеса

Нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес выбыл из строя на полгода и пропустит чемпионат Европы, сообщает "Профутбол Digital".

По данным источника, футболист порвал крестообразные связки колена правой ноги из-за неудачного приземления после удара головой на тренировке. Таким образом, форвард вернется на поле не раньше октября-ноября 2021 года.

34-летний Мораес в нынешнем сезоне провел за "Шахтер" 25 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Мораес родился в Бразилии, но в 2019 году получил украинское гражданство и стал вызываться в национальную сборную. За сборную Украины он провел 11 матчей и забил один гол.

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