Нападающий сборной Украины выбыл на полгода и пропустит чемпионат Европы
Фото: инстаграм Жуниора Мораеса
Нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес выбыл из строя на полгода и пропустит чемпионат Европы, сообщает "Профутбол Digital".
По данным источника, футболист порвал крестообразные связки колена правой ноги из-за неудачного приземления после удара головой на тренировке. Таким образом, форвард вернется на поле не раньше октября-ноября 2021 года.
34-летний Мораес в нынешнем сезоне провел за "Шахтер" 25 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Мораес родился в Бразилии, но в 2019 году получил украинское гражданство и стал вызываться в национальную сборную. За сборную Украины он провел 11 матчей и забил один гол.
Не пропустите: Жуниор Мораес рассказал, что его испугало после переезда в Украину. | http://soccernews.ru
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