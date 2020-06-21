Нападающий "Спартака" Ларссон прокомментировал победу над "Арсеналом"

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Нападающий "Спартака" Ларссон прокомментировал победу над "Арсеналом"

Нападающий "Спартака" Джоржан Ларссон высказался по поводу победного матча 23-го тура РПЛ с "Арсеналом" (3:2).

В этой встрече футболист отметился результативной передачей.

"Это важная победа для нас. Немного небрежно сыграли в конце, но главное, что мы выиграли. Хочу всех поблагодарить за поздравления с днем рождения. Нет лучшего способа отпраздновать, чем победить с этой невероятной командой", - написал футболист в соцсети.

После 23 туров "Спартак" занимает шестое место, от еврокубковой зоны их отделяет 5 очков.

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