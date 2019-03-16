Нападающий "Спартака" обратился к болельщикам перед матчем с "Зенитом"

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Нападающий "Спартака" обратился к болельщикам перед матчем с "Зенитом"

Нападающий "Спартака" Луис Адриано в инстаграме написал обращение фанатам перед матчем 20-го тура РПЛ с "Зенитом".

"Я хочу, чтобы спартаковская торсида дружно поддержала нашу команду на трибунах «Открытие Арены» и в матче с "Зенитом", и в матче с ЦСКА. Вместе мы победим!" - написал футболист.


Встреча "Спартака" с "Зенитом" состоится завтра, 17 марта, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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