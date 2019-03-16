Нападающий "Спартака" обратился к болельщикам перед матчем с "Зенитом"
Нападающий "Спартака" Луис Адриано в инстаграме написал обращение фанатам перед матчем 20-го тура РПЛ с "Зенитом".
"Я хочу, чтобы спартаковская торсида дружно поддержала нашу команду на трибунах «Открытие Арены» и в матче с "Зенитом", и в матче с ЦСКА. Вместе мы победим!" - написал футболист.
Встреча "Спартака" с "Зенитом" состоится завтра, 17 марта, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
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|Команда
|М
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|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
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|6
|Рубин
|19
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|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Крылья Советов
|19
|24
|10
|Арсенал Тула
|19
|24
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Урал
|19
|23
|13
|Оренбург
|18
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11