Нападающий "Спартака" перейдет в клуб из Украины

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Нападающий "Спартака" перейдет в клуб из Украины

Португальский нападающий "Спартака" Идриса Самбу близок к переходу в "Арсенал-Киев". Об этом сообщает украинский телеканал "Футбол".

По данным источника, украинский клуб в ближайшее время оформит переход игрока. Детали возможного трансфера не разглашаются.

20-летний Самбу перешел в "Спартак" в 2017 году из "Порту" за один миллион евро, провел за вторую команду 27 матчей и забил четыре гола.

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