Нападающий "Спартака" Понсе может вернуться в Аргентину

Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе может покинуть клуб.

По сведениям Lacomuderacing, аргентинский "Расинг" планирует арендовать 23-летнего игрока на год с возможностью выкупа за 5 миллионов долларов.

Понсе выступает за "Спартак" с 2019 года. За это время он провел 54 игры, забил 21 гол и отдал два ассиста.

Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 7 миллионов евро.

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