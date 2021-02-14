Нападающий "Спартака" Понсе может вернуться в Аргентину
Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе может покинуть клуб.
По сведениям Lacomuderacing, аргентинский "Расинг" планирует арендовать 23-летнего игрока на год с возможностью выкупа за 5 миллионов долларов.
Понсе выступает за "Спартак" с 2019 года. За это время он провел 54 игры, забил 21 гол и отдал два ассиста.
Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 7 миллионов евро.
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