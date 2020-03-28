Нападающий "Спартака" Понсе рассказал, как ему даётся изучение русского языка

Теги спартак москваэсекиэль понсе

Нападающий "Спартака" Понсе рассказал, как ему даётся изучение русского языка

Форвард московского "Спартака" Эсекиэль Понсе признался, что хочет выучить русский язык, но пока его успехи в этом деле оставляют желать лучшего.

"Я думал, что к этому времени буду чуть свободнее говорить. Но русский язык оказался очень сложным. Однако я не оставляю попыток на нём разговаривать. Надеюсь, что в скором времени смогу объясняться с болельщиками и партнёрами", - сказал нападающий "красно-белых".

Напомним, что прошлым летом Понсе перешёл в "Спартак", заключив с клубом контракт до июня 2024 года.

В дебютном сезоне игрок провёл за "народную команду" 26 матчей и забил 9 голов.

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