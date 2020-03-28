Нападающий "Спартака" Понсе рассказал, как ему даётся изучение русского языка

Форвард московского "Спартака" Эсекиэль Понсе признался, что хочет выучить русский язык, но пока его успехи в этом деле оставляют желать лучшего.

"Я думал, что к этому времени буду чуть свободнее говорить. Но русский язык оказался очень сложным. Однако я не оставляю попыток на нём разговаривать. Надеюсь, что в скором времени смогу объясняться с болельщиками и партнёрами", - сказал нападающий "красно-белых".

Напомним, что прошлым летом Понсе перешёл в "Спартак", заключив с клубом контракт до июня 2024 года.

В дебютном сезоне игрок провёл за "народную команду" 26 матчей и забил 9 голов.

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