Нападающий "Спартака" радикально сменил имидж

Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано сменил прическу.

Форвард выложил фотографию, демонстрирующую смену имиджа, в своем Instagram.

Напомним, что перешел в "Спартак" в январе 2017 года из "Милана".

В этом сезоне 31-летний Луис Адриано провел за "Спартак" 11 матчей, не забил ни одного гола и стал автором двух результативных передач.

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