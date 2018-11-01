Нападающий "Спартака" радикально сменил имидж

Теги спартак москвалуис адриано

Нападающий "Спартака" радикально сменил имидж

Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано сменил прическу.

Форвард выложил фотографию, демонстрирующую смену имиджа, в своем Instagram.

Напомним, что перешел в "Спартак" в январе 2017 года из "Милана".

В этом сезоне 31-летний Луис Адриано провел за "Спартак" 11 матчей, не забил ни одного гола и стал автором двух результативных передач.

Не пропустите: "Спартак" одержал первую победу после отставки Карреры. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 1 ноября

Главные новости дня: 1 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Краснодар 12 22
3 Локомотив Москва 12 21
4 Ростов 12 21
5 Рубин 12 19
6 ЦСКА Москва 12 19
7 Спартак Москва 12 19
8 Оренбург 12 16
9 Ахмат 12 16
10 Арсенал Тула 12 14
11 Динамо Москва 12 14
12 Урал 12 13
13 Крылья Советов 12 11
14 Уфа 12 11
15 Анжи 12 10
16 Енисей Красноярск 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов