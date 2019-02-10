Нападающий "Спартака" в ближайшее время сменит клуб

Нападающий московского "Спартака" Денис Давыдов близок к переходу в "Нижний Новгород", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист сегодня отправится в расположение нижегородцев, которые проведут сбор в Турции с 11 по 25 февраля.

Напомним, что контракт форварда со "Спартаком" истекает летом 2019 года и клуб отказался продлевать с ним соглашение.

В первой половине нынешнего сезона 23-летний Давыдов выступал за юрмальский "Спартак" на правах аренды, провел за клуб 16 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

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