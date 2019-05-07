Нападающий "Торино" Белотти подписал новый контракт с клубом

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Нападающий "Торино" Белотти подписал новый контракт с клубом

Нападающий "Торино" Андреа Белотти останется в клубе еще на три года. Об этом информирует Tuttosport.

По данным издания, футболист продлил контракт до 2022 года. Однако официально эта информация еще не подтверждена.

Стоит отметить, что в новом контакте также будет присутствовать пункт о 100 миллионах евро за его расторжение. 

В нынешнем сезоне 25-летний итальянец участвовал в 36 матчах Серии А, забив 15 голов и сделав 2 результативные передачи.

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