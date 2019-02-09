Нападающий "Тоттенхэма" может продолжить карьеру в Испании

Нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в испанском клубе. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, в 22-летнем игроке заинтересован "Атлетик", в составе которого он играл 8 лет (2004 - 2012 годы).

За этот период он отметился 118 голами. В текущем сезоне Льоренте участвовал в 20 матчах.

Футболист перешел в "Тоттенхэм" летом 2017 года. Контракт с рассчитан до лета 2019 года.

Не пропустите: С Гвардиолой произошел забавный случай на пресс-конференции | http://soccernews.ru