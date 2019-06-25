Нападающий "Уфы" Еркебулан Сейдахмет вернется в Казахстан

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Нападающий "Уфы" Еркебулан Сейдахмет вернется в Казахстан

Нападающий "Уфы" Еркебулан Сейдахмет продолжит карьеру в Казахстане. Об этом сообщает твиттер уфимцев.

По данным источника, 19-летний форвард перейдет в "Кайрат". Из-за травм, футболист пропустил большую часть сезона.

Сейдахмет перешел в "Уфу" зимой 2018 года из "Тараза". Вторую часть минувшего сезона-18/19 он провел в болгарском клубе "Левски". 

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