Нападающий "Уфы" Еркебулан Сейдахмет вернется в Казахстан

Нападающий "Уфы" Еркебулан Сейдахмет продолжит карьеру в Казахстане. Об этом сообщает твиттер уфимцев.

По данным источника, 19-летний форвард перейдет в "Кайрат". Из-за травм, футболист пропустил большую часть сезона.

Сейдахмет перешел в "Уфу" зимой 2018 года из "Тараза". Вторую часть минувшего сезона-18/19 он провел в болгарском клубе "Левски".

Не пропустите: "Рома" отказала "Ювентусу" в трансфере Дзаньоло| http://soccernews.ru