Нападающий "Васко да Гама" Магно, вероятно, не перейдет в "Краснодар"

Клуб "Васко да Гама" не хочет продавать 17-летнего Таллеса Магно в "Краснодар". Об этом сообщает Esporte News Mundo.

По данным источника, российский клуб готов был заплатить за трансфер форварда 20 миллионов долларов. Однако "Васко" отказал в продаже Манго и предложил взамен другого игрока - 21-летнего форварда Маррони.

Отметим, клубу принадлежат 85% прав на Магно, остальными 15 процентами владеет сам футболист.

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