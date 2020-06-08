Нападающий "Васко да Гама" Магно, вероятно, не перейдет в "Краснодар"

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Нападающий "Васко да Гама" Магно, вероятно, не перейдет в "Краснодар"

Клуб "Васко да Гама" не хочет продавать 17-летнего Таллеса Магно в "Краснодар". Об этом сообщает Esporte News Mundo.

По данным источника, российский клуб готов был заплатить за трансфер форварда 20 миллионов долларов. Однако "Васко" отказал в продаже Манго и предложил взамен другого игрока - 21-летнего форварда Маррони.

Отметим, клубу принадлежат 85% прав на Магно, остальными 15 процентами владеет сам футболист.

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