Нападающий "Вердера" Крузе может стать игроком итальянского клуба

Нападающий "Вердера" Макс Крузе в летнее трансферное окно, возможно покинет команду, пишет Bild.

По сведению источника, в 31-летнем игроке заинтересована "Рома" и "Интер". По окончании этого сезона Крузе станет свободным агентом и сможет бесплатно перейти в любой клуб.

Рыночная стоимость игрока - 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне немец участвовал в 34 матчах Бундеслиги, отметившись 11 голами и 14 ассистами.

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