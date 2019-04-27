Нападающий "Вердера" Крузе может стать игроком итальянского клуба
Нападающий "Вердера" Макс Крузе в летнее трансферное окно, возможно покинет команду, пишет Bild.
По сведению источника, в 31-летнем игроке заинтересована "Рома" и "Интер". По окончании этого сезона Крузе станет свободным агентом и сможет бесплатно перейти в любой клуб.
Рыночная стоимость игрока - 10 миллионов евро.
В нынешнем сезоне немец участвовал в 34 матчах Бундеслиги, отметившись 11 голами и 14 ассистами.
А еще: "Бавария" обыграла "Вердер" и вышла в финал Кубка Германии, где сразится с "Лейпцигом"| http://soccernews.ru
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|5
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|Фортуна Дюссельдорф
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|32
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|Аугсбург
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|30
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