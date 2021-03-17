Нападающий "Вест Хэма" Антонио будет играть за сборную Ямайки вместо Англии

Теги мичейл антониоямайкаанглия

Нападающий "Вест Хэма" Антонио будет играть за сборную Ямайки вместо АнглииФорвард "Вест Хэма" Мичейл Антонио принял решение выступать за сборную Ямайки, сообщает Sky Sports.

30-летний нападающий родился в Англии, хотя его родители родом с Ямайки. В феврале федерация футбола этого островного государства обратилось к футболисту с предложением защищать их цвета, и Антонио его принял.

Сделать такой выбор игрок мог по причине больших перспектив регулярно играть за Ямайку.

Антонио получал вызовы в сборную Англии во времена Сэма Эллардайса и Гарета Саутгейта, но так и не дебютировал в национальной команде.

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