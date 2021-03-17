Нападающий "Вест Хэма" Антонио будет играть за сборную Ямайки вместо Англии

Форвард "Вест Хэма" Мичейл Антонио принял решение выступать за сборную Ямайки, сообщает Sky Sports.

30-летний нападающий родился в Англии, хотя его родители родом с Ямайки. В феврале федерация футбола этого островного государства обратилось к футболисту с предложением защищать их цвета, и Антонио его принял.

Сделать такой выбор игрок мог по причине больших перспектив регулярно играть за Ямайку.

Антонио получал вызовы в сборную Англии во времена Сэма Эллардайса и Гарета Саутгейта, но так и не дебютировал в национальной команде.