Нападающий "Вильярреала" интересен "Атлетико"

Теги вильярреалатлетико мадридсамуэль кастильехо

Нападающий "Вильярреала" интересен "Атлетико"Нападающий "Вильярреала" Самуэль Кастильехо может стать игроком "Атлетико".

Как сообщает AS, руководство "матрасников" видит в 23-летнем игроке замену Яннику Феррейра-Карраско и Николасу Гайтану, которые пополнили китайский "Далянь Ифан".

В текущем сезоне Кастильехо принял участие в 30-ти матчах, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.

Читайте: "Вильярреал" вырвал победу у "Атлетико", "Сельта" сыграла вничью с "Малагой" | http://soccernews.ru

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