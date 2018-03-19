Нападающий "Вильярреала" интересен "Атлетико"

Нападающий "Вильярреала" Самуэль Кастильехо может стать игроком "Атлетико".

Как сообщает AS, руководство "матрасников" видит в 23-летнем игроке замену Яннику Феррейра-Карраско и Николасу Гайтану, которые пополнили китайский "Далянь Ифан".

В текущем сезоне Кастильехо принял участие в 30-ти матчах, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.

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