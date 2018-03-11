Нападающий "Витесса": "Слышал, что Слуцкий любит выпить"
Форвард "Витесса" Брайан Линссен поделился мнением о новом тренере команды Леониде Слуцком.
"Слышал, что Слуцкий любит выпить. Думаю, это хорошо, так как ему надо влиться в команду, это часть футбола" - цитируют Линссена голландские СМИ.
Напомним, что Слуцкий должен возглавить "Витесс" со следующего сезона.
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