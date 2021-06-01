Нападающий "Ворсклы" Кулач высказался о женском судействе в мужском футболе

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Нападающий "Ворсклы" Кулач высказался о женском судействе в мужском футболеФото: инстаграм Кулача/Автор неизвестен

Форвард "Ворсклы" Владислав Кулач поделился мнением о ВАР и женщинах-арбитрах.

"ВАР у нас не зашел. Очень много ошибок даже после просмотра ВАР. Как‑то все очень спорно и двусмысленно.

Я придерживаюсь мнения, что женщины не должны судить мужчин. Когда рефери‑мужчина, ты можешь с ним по‑другому общаться, на повышенных тонах, потому что футбол – это эмоции.

Когда эмоционально высказываешь что‑то женщине, она отвечает: "Я же женщина. Чего орешь?".

Извините, тогда вы должны судить женщин", – цитирует Кулача Tribuna.com со ссылкой на интервью журналу "Футбол".

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