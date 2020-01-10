Нападающий "Вулверхэмптона" Кутроне перешел в "Фиорентину"

Нападающий "Вулверхэмптона" Патрик Кутроне перешел в "Фиорентину". Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

По данным источника, "фиалки" арендовали 22-летнего футболиста на два года с обязательством выкупа за 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 24 матчах, забив 3 гола и сделав 4 ассиста.

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