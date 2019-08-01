Нападающий "Ювентуса" Кин близок к переходу в "Эвертон"

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Нападающий "Ювентуса" Кин близок к переходу в "Эвертон"

Форвард "Ювентуса" Мойсе Кин в шаге от перехода в "Эвертон".

По сведениям Sky Sport Italia, агент футболиста Мино Райола уже достиг договоренности по условиям контракта. Ожидается, что завтра 19-летний игрок прибудет в Англию для прохождения медосмотра.

"Эвертон" заплатит за Кина 30 миллионов евро плюс несколько миллионов в качестве бонусов. С футболистом будет заключено пятилетнее соглашение с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Также отмечается, что у "Ювентуса" будет право обратного выкупа итальянца.

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