Нападающий "Ювентуса" перешел в "Аль-Духаиль"

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Нападающий "Ювентуса" перешел в "Аль-Духаиль"

Северокорейский нападающий туринского "Ювентуса" Хан Кван Сон перешел в катарский "Аль-Духаиль".

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

Стоит отметить, что ранее в "Аль-Духаиль" перешли игроки туринского клуба Марио Манджукич и Медхи Бенатия.

21-летний Хан Кван Сон перешел в "Ювентус" в сентябре 2019 года из "Кальяри" на правах аренды. В начале января туринцы выкупили игрока за 3,5 миллиона евро. За "Ювентус" форвард не провел ни одного матча.

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