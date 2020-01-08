Нападающий "Ювентуса" перешел в "Аль-Духаиль"
Северокорейский нападающий туринского "Ювентуса" Хан Кван Сон перешел в катарский "Аль-Духаиль".
Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Условия личного контракта игрока не разглашаются.
Стоит отметить, что ранее в "Аль-Духаиль" перешли игроки туринского клуба Марио Манджукич и Медхи Бенатия.
21-летний Хан Кван Сон перешел в "Ювентус" в сентябре 2019 года из "Кальяри" на правах аренды. В начале января туринцы выкупили игрока за 3,5 миллиона евро. За "Ювентус" форвард не провел ни одного матча.
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|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|18
|45
|2
|Ювентус
|18
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|Лацио
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|39
|4
|Рома
|18
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|5
|Аталанта
|18
|34
|6
|Кальяри
|18
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|7
|Парма
|18
|25
|8
|Наполи
|18
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|9
|Торино
|18
|24
|10
|Болонья
|18
|23
|11
|Хеллас Верона
|17
|22
|12
|Милан
|18
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|Удинезе
|18
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|14
|Сассуоло
|18
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|Фиорентина
|18
|18
|16
|Сампдория
|18
|16
|17
|Лечче
|18
|15
|18
|Брешия
|18
|14
|19
|Дженоа
|18
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