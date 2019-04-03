Нападающий "Ювентуса" подвергся расистским оскорблениям во время матча с "Кальяри"

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Нападающий "Ювентуса" подвергся расистским оскорблениям во время матча с "Кальяри"

Форвард туринского "Ювентуса" Мойзе Кин стал жертвой расизма во время матча 30-го тура Серии А против "Кальяри", сообщает итальянская пресса.

В ходе игры фанаты "островитян" освистывали футболиста и оскорбляли его на расовой почве.

Когда 19-летнему нападающему удалось забить гол, он отпраздновал его провокационным жестом в адрес трибун.

В текущем сезоне Кин сыграл за "Ювентус" 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите видеообзор матча "Кальяри" - "Ювентус". | http://soccernews.ru

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