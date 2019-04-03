Нападающий "Ювентуса" подвергся расистским оскорблениям во время матча с "Кальяри"
Форвард туринского "Ювентуса" Мойзе Кин стал жертвой расизма во время матча 30-го тура Серии А против "Кальяри", сообщает итальянская пресса.
В ходе игры фанаты "островитян" освистывали футболиста и оскорбляли его на расовой почве.
Когда 19-летнему нападающему удалось забить гол, он отпраздновал его провокационным жестом в адрес трибун.
В текущем сезоне Кин сыграл за "Ювентус" 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
Не пропустите видеообзор матча "Кальяри" - "Ювентус". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|81
|2
|Наполи
|29
|63
|3
|Интер Милан
|29
|53
|4
|Милан
|30
|52
|5
|Лацио
|28
|48
|6
|Аталанта
|29
|48
|7
|Рома
|29
|47
|8
|Сампдория
|29
|45
|9
|Торино
|29
|45
|10
|Фиорентина
|29
|38
|11
|Парма
|29
|33
|12
|Дженоа
|29
|33
|13
|Кальяри
|30
|33
|14
|Сассуоло
|29
|32
|15
|Удинезе
|29
|29
|16
|СПАЛ
|29
|29
|17
|Болонья
|29
|27
|18
|Эмполи
|29
|25
|19
|Фрозиноне
|29
|17
|20
|Кьево
|29
|11