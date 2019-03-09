Нападающий "Ювентуса" выбыл на длительный срок

Нападающий "Ювентуса" Марко Пьяца получил серьезное повреждение.

Сообщается, что у 23-летнего футболиста выявили разрыв передней крестообразной связки колена, который он получил во время тренировки.

Таким образом, Пьяца уже не сможет сыграть в этом сезоне, так как на восстановление после такой травмы понадобится около полугода.

Напомним, что в текущем сезоне Пьяца на правах аренды выступает за "Фиорентину", где провел 19 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

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