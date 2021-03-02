Нападающий "Зенита" заинтересовал "Сан-Паулу"

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Нападающий "Зенита" заинтересовал "Сан-Паулу"Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси рассматривается руководством "Сан-Паулу", как усиление атакующей линии команды, сообщает Fichajes.net.

В услугах аргентинца лично заинтересован новый главный тренер бразильского клуба Эрнан Креспо. Как ожидается, в следующее трансферное окно "Сан-Паулу" поборется за игрока с "Ривер Плейт".

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Дриусси выходил на поле в составе питерского "Зенита" в 11 матчах. В его активе один забитый мяч и одна голевая передача.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 млн евро.

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