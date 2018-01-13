Нападающий "Жироны" Олунга стал автором уникального достижения

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Нападающий "Жироны" Олунга стал автором уникального достижения

Нападающий "Жироны" Майкл Олунга трижды поразил ворота "Лас Пальмаса" в матче 19-го тура Примеры.

Таким образом, 23-летний футболист стал первым кенийцем, оформившим хет-трик в высшем испанском дивизионе.

Стоит отметить, что Олунга выступает за "Жирону" на правах аренды, а права на него принадлежат китайскому "Гуйчжоу Чжичэн". | http://soccernews.ru

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