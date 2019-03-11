Нападающий "Жироны" Стуани повторил рекорд Примеры
Нападающий "Жироны" Кристиан Стуани повторил рекорд Примеры, сообщает Opta.
По информации статистического портала, 32-летний уругваец стал вторым игроком в истории испанского первенства, которому удалось реализовать все 15 пенальти в рамках турнира.
Ранее подобным мог похвастаться только форвард Маноло Альфаро, известный по выступлениям за "Вильярреал", "Эркулес" и "Атлетико".
В текущем сезоне Стуани сыграл за "Жирону" 26 матчей и забил 17 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|27
|51
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|27
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Леванте
|27
|30
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|27
|22