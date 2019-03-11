Нападающий "Жироны" Стуани повторил рекорд Примеры

Теги жиронакристиан стуанистатистика

Нападающий "Жироны" Стуани повторил рекорд Примеры

Нападающий "Жироны" Кристиан Стуани повторил рекорд Примеры, сообщает Opta.

По информации статистического портала, 32-летний уругваец стал вторым игроком в истории испанского первенства, которому удалось реализовать все 15 пенальти в рамках турнира.

Ранее подобным мог похвастаться только форвард Маноло Альфаро, известный по выступлениям за "Вильярреал", "Эркулес" и "Атлетико".

В текущем сезоне Стуани сыграл за "Жирону" 26 матчей и забил 17 голов.

Не пропустите: Между Рамосом и Марсело произошел конфликт на тренировке "Реала". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Асенсио намерен перейти в топ-клуб АПЛ

Асенсио намерен перейти в топ-клуб АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 27 63
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 27 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 27 51
4 Хетафе Хетафе 27 45
5 Алавес Алавес 27 41
6 Севилья Севилья 27 40
7 Валенсия Валенсия 27 39
8 Бетис Бетис 27 39
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 27 35
10 Эйбар Эйбар 27 35
11 Эспаньол Эспаньол 27 34
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 27 34
13 Леганес Леганес 27 33
14 Жирона Жирона 27 31
15 Леванте Леванте 27 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 27 26
17 Вильярреал Вильярреал 27 26
18 Сельта Виго Сельта Виго 27 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 27 23
20 Уэска Уэска 27 22
Полная таблица

топ-5 тегов