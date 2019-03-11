Нападающий "Жироны" Стуани повторил рекорд Примеры

Нападающий "Жироны" Кристиан Стуани повторил рекорд Примеры, сообщает Opta.

По информации статистического портала, 32-летний уругваец стал вторым игроком в истории испанского первенства, которому удалось реализовать все 15 пенальти в рамках турнира.

Ранее подобным мог похвастаться только форвард Маноло Альфаро, известный по выступлениям за "Вильярреал", "Эркулес" и "Атлетико".

В текущем сезоне Стуани сыграл за "Жирону" 26 матчей и забил 17 голов.

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