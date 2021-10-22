Напавшего на журналиста возле стадиона "Спартака" арестовали на два месяца

Бывшему главе фан-клуба "Спартака" Валентину Коршунову избрана мера пресечения.

Он обвиняется в избиении журналиста РБК Александра Щеголева после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы между "красно-белыми" и "Лестером" (3:4).

Тушинский районный суд Москвы постановил арестовать Коршунова на два месяца, то есть до 21 декабря 2021 года.

Экс-главе спартаковского фан-клуба предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Ранее сообщалось, что Коршунову грозит до шести лет тюремного заключения.

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