Напавшему на журналиста возле стадиона "Спартака" грозит 6 лет тюрьмы
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с избиением журналиста РБК Александра Щеголева после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Лестером".
Напомним, что корреспондента атаковал бывший глава фан-клуба "красно-белых" Валентин Коршунов, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
За содеянное правонарушителя уже оштрафовали на 5 тысяч рублей и запретили ему в течение двух лет посещать спортивные мероприятия.
Однако теперь Коршунову грозит более суровое наказание - до 6 лет лишения свободы за "воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия".
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