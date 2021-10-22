Напавшему на журналиста возле стадиона "Спартака" грозит 6 лет тюрьмы

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Напавшему на журналиста возле стадиона "Спартака" грозит 6 лет тюрьмы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с избиением журналиста РБК Александра Щеголева после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и "Лестером".

Напомним, что корреспондента атаковал бывший глава фан-клуба "красно-белых" Валентин Коршунов, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

За содеянное правонарушителя уже оштрафовали на 5 тысяч рублей и запретили ему в течение двух лет посещать спортивные мероприятия.

Однако теперь Коршунову грозит более суровое наказание - до 6 лет лишения свободы за "воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия".

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