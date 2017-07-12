"Наполи" - "Анаунья" - 17:0 (обзор)

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"Наполи" - "Анаунья" - 17:0 (обзор)Сегодня в товарищеском матче итальянский "Наполи" разгромил со счетом 17:0 любительский клуб "Анаунья". Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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