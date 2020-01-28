"Наполи" арендовал полузащитника "Интера" Политано

"Наполи" арендовал полузащитника "Интера" Маттео Политано. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение футболиста с итальянским клубом рассчитано на 18 месяцев. В контракте присутствует опция выкупа. Хавбек будет выступать по 21-м номером. Его зарплата составит 2,2 млн евро.

За аренду игрока "Наполи" заплатит 2,5 миллиона евро. Выкуп прав будет стоить 19 миллионов евро. Еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов.

26-летний Политано в этом сезоне провел 11 матчей в Серии А.

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