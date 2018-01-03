"Наполи" – "Аталанта" – 1:2 (обзор)

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"Наполи" – "Аталанта" – 1:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча Кубка Италии между "Наполи" и "Аталантой" (1:2).

Видео: "Наполи" – "Аталанта".

 

Не пропустите: "Наполи" терпит поражение дома и уступает "Аталанте" путевку в полуфинал Кубка. | http://soccernews.ru

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